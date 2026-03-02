Lamb Of God-Gitarrist Mark Morton bekommt ein eigenes, echt edel aussehendes Signature-Gitarrenmodell aus dem Hause Gibson.

Der bekannte Gitarrenhersteller Gibson hat sich mit Mark Morton zusammengetan und bringt eine Signature-Axt des Lamb Of God-Gitarristen auf den Markt — und zwar die Mark Morton Les Paul Modern Quilt. Laut Pressemitteilung wird der 53-Jährige als "eine der treibenden Kräfte hinter der New Wave Of Americam Heavy Metal gefeiert". Die neue Les Paul "fängt denselben furchtlosen musikalischen Geist ein, indem sie Präzision, Power und kompromisslose Performance für Gitarristen liefert, die das Beste fordern". Ein Stück Musikgeschichte "Ich wollte etwas, das das Erbe und die Geschichte von Les Paul beibehält und zugleich nach Heavy Metal aussieht", führt Mark Morton aus.…