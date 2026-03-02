Falling In Reverse-Sänger Ronnie Radke hat Berichten zufolge rechtliche Schritte gegen Influencerin Brittany Furlan Lee eingeleitet.

Falling In Reverse-Frontmann Ronnie Radke hat gegen die Influencerin Brittany Furlan Lee eine temporäre einstweilige Verfügung beantragt, wie TMZ berichtet. Sein Wunsch sei es, dass sie mindestens 100 Yards (circa 91,44 Meter) Abstand zu ihm hält. Betrugsskandal Furlan Lee soll den Sänger unter anderem in den Sozialen Medien belästigt haben. Sie hatte zuletzt einen Betrugsskandal aus 2025 wieder aufgegriffen und mehrere Instagram-Stories und Tiktok-Videos dazu veröffentlicht. 2025 hatte sie behauptet, auf einen Catfish (zu Deutsch: Betrüger) hereingefallen zu sein, der sich als Radke ausgegeben habe. Nun behauptet sie offenbar, Radke selbst soll hinter dem Profil gesteckt haben und sie, ihren…