Slipknot hecken im Augenblick wieder reichlich neue Musik aus. Das hat Mastermind Clown nun bei der Whiskey-Präsentation der Band ausgeplaudert.

Slipknot machen, was die meisten Bands in diesen anhaltenden Zeiten der Corona-bedingten Isolation machen: an neuer Musik werkeln. Laut Perkussionist Shawn "Clown" Crahan hat die Band sogar die komplette vergangene Woche damit verbracht, an frischen Songs zu schreiben. Dies hat der Mastermind der Masken-Metaller während eines Live-Streams verraten, mit dem die Gruppe ihren neuen No. 9 Iowa Whiskey vorgestellt hat (siehe Video unten). "Es ist irgendwie eine interessante Zeit zurzeit", sagte der Slipknot-Mann. "Wir nehmen diese Zeit her, um etwas neue Musik zu schreiben. In der vergangenen Woche haben wir einfach eine gute Zeit gehabt, viel gegessen und Gott-Musik geschrieben.…