Frontmann Dee Snider stellt nach der Twisted Sister-Tourneeabsage klar, dass er nicht auf dem Sterbebett liegt.

Seit Twisted Sister am 6. Februar ihre lang ersehnte Reunion-Tournee wegen Dee Sniders Gesundheitsproblemen absagen mussten, brodelt die Gerüchteküche. Deswegen meldet sich nun Snider persönlich auf seinem Kanal House Of Hair With Dee Snider mit einem Statement bezüglich seiner Gesundheit und entschärft die Gerüchte. Nicht auf dem Sterbebett In seinem Video sagt er: "Hallo alle zusammen, Dee Snider hier. Ich sterbe nicht. Nicht niemals, da wir alle irgendwann sterben, aber nicht sofort. Nach meiner Ankündigung zur Absage der Tour aufgrund von Gesundheitsproblemen, Herzproblemen und Arthritis gab es wilde Gerüchte, dass ich im Sterben läge. Tue ich nicht. Ich kann nur nicht…