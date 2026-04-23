Suffocation wollen die krassen Vorwürfe ihres ehemaligen Schlagzeugers Eric Morotti nicht auf sich sitzen lassen.

Vor ein paar Tagen hatte sich Schlagzeuger Eric Morotti von Suffocation verabschiedet — inklusive heftiger Anschuldigungen. Der Trommler titulierte die US-Death-Metaller als "toxische, missbräuchliche Drogensüchtige", mit denen er nicht mehr zusammenarbeiten will. Seine ehemaligen Band-Kollegen haben sich nun mit einem eigenen Statement zu Wort gemeldet und kontern Morotti. Nicht er sei ausgestiegen, sondern sie hätten ihn vor die Tür setzen müssen, weil sein Terminplan mit Sanguisugabogg Auftritte erschwert. Richtigstellung "Um Eric Morottis falsche Anschuldigungen anzusprechen, die er am 10. April in seinen Posts in den Sozialen Medien gemacht hat und die die Nachrichtenmedien aufgegriffen haben, würden Suffocation sich gerne einen…