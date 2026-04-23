Sabaton machen erneut gemeinsame Sache mit ‘World Of Warships’ und veröffentlichen in diesem Zug ihren neuen Track ‘Yamato’.

Wargaming, Entwickler und Publisher des führenden historisch akkuraten Multiplayer-Marinespiels ‘World Of Warships’, hat eine neue Zusammenarbeit mit der schwedischen Heavy-Metal-Band Sabaton bekanntgegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft erschien die neue Single ‘Yamato’, die auf dem legendären japanischen Schlachtschiff basiert, sowie die Kollektion "The Legend Of Sabaton", die vom 13. März bis zum 16. April im Spiel erhältlich ist und einen Sabaton-Kommandanten, thematische Tarnungen und Container enthält. Spieler können außerdem einen thematischen Stream mit einem besonderen Gast verfolgen und dabei Konzertkarten sowie Ingame-Gegenstände gewinnen. Zweite Zusammenarbeit ‘Yamato’ ist eine Hommage an das legendäre japanische Schlachtschiff gleichen Namens und nimmt die Fans mit…