Der Record Store Day 2026 hält einige Überraschungen und Schätze für Metalheads bereit. Wir haben für euch eine Liste zusammengestellt.

Alle Jahre wieder steigt das große Jagen und Sammeln am Record Store Day. Dieses Jahr wird am 18. April der Tag der unabhängigen Plattenläden gefeiert. Für Metalheads und Rock-Fans gibt es einiges zu entdecken, weswegen wir für euch eine Liste der Rock- und Metal-Highlights zusammengestellt haben. Highlights des Record Store Day 2026 Against Me! - NEW WAVE B-SIDES (Ltd 1 x 140g 12″ Pinke Vinyl, 5 Track EP) – RSD 2026 exklusiv Alcatrazz – NO PAROLE FROM ROCK’N’ROLL (LP, CD) Babymetal – LIVE AT THE 02 ARENA – HIGHLIGHTS (Col. 12″ EP, durchscheinend) Black Sabbath – SEVENTH STAR (Col. LP,…