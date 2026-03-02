Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French will bei der Reunion-Tour niemanden enttäuschen. Daher werden vermutlich nur Gassenhauer gespielt.

Im letzten Jahr war es die große Überraschung für Twisted Sister-Fans und auch die Band selbst, als Sänger Dee Snider sich doch für eine Reunion entschied. Anlässlich des 50. Jubiläums wird die Band für „weltweite Auftritte“ wiederbelebt, wie es in der Ankündigung vergangenen September hieß. Neben Snider stehen natürlich die beiden Gitarristen Jay Jay French und Eddie Ojeda auf der Bühne. Für die Rhythmusfraktion sind Bassist Russell Pzütto und Drummer Joe „Seven“ Franco zuständig. Große Fragen Bei Talking The Talk With Don sollte Jay Jay French jüngst dazu Auskunft geben, ob die Tournee ausgedehnt oder doch eher klein gehalten wird.…