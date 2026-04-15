Die Titel-Story der METAL HAMMER-Maiausgabe handelt von den wichtigen Kultalben IOWA und TOXICITY. Dazu Judas Priest, Children Of Bodom, At The Gates und vieles mehr.

Ihr bekommt METAL HAMMER 05/2026 ab dem 10.04.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! IOWA vs. TOXICITY Vor 25 Jahren erschienen im Abstand von nur wenigen Tagen zwei Meisterwerke, die den Fortgang der Metal-Historie für immer verändern sollten: Im August 2001 brachten Slipknot IOWA, und im September System Of A Down TOXICITY auf den Markt. Lothar Gerber erläutert in seiner Titelgeschichte die Hintergründe und Auswirkungen beider Errungenschaften, während Sebastian Kessler die einzelnen Tracks der beiden Zweitwerke Revue passieren lässt. Judas Priest Rob Halford, Tom Morello und Sam Dunn…