Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Teddy Swims live in Stuttgart 07.07.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: Teddy Swims

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Spooky Season: Zehn essenzielle Metal-Songs
Halloween
Endlich wieder Spooky Season! Hier geht es zu unseren Top 10 Metal-Songs, die zu dieser Zeit und insbesondere an Halloween bzw. Samhain nicht fehlen dürfen.
Zu dieser Zeit des Jahres fühlen sich die schaurigen Stücke, die das Metal-Universum in einer Vielzahl für uns bereithält, gleich noch vertrauter an. Anlässlich dessen haben wir euch eine kleine Auswahl an zehn unentbehrlichen Songs zusammengestellt, die auf keiner Herbst-Playlist fehlen dürfen. Ein elementares Kriterium gibt es für unser Listing allerdings: In Vorbereitung auf die dunkelste Periode des Jahres wollen wir der Halloween- bzw. Samhain-Tradition alle Ehre machen und somit bloß auf Titel verweisen, die sich dieser Thematik (wenn auch im entfernteren Sinne) annehmen. Die nebulöse Beziehung zwischen Metal und Okkultismus gilt bekanntlich seit Anbeginn der Historie des Genres zu…
Weiterlesen
Zur Startseite