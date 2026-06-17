Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Coronas live in Leipzig 01.05.2027

teilen
mailen
teilen

Künstler: The Coronas

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
Mammoth haben genug Material für das nächste Album
Wolfgang Van Halen (Mammoth), 20. November 2024 in Detroit, Michigan
Wolfgang van Halen strotzt vor kreativen Einfällen. Für die nächste Mammoth-Platte hat der Musiker bereits mehr als genug Material.
In den vergangenen fünf Jahren war Wolfgang van Halen durchaus fleißig. Mit MAMMOTH (2021), MAMMOTH II (2023) sowie THE END (2025) hat er stolze drei Studioalben mit seinem Soloprojekt Mammoth veröffentlicht. Und doch hat der Musiker keinesfalls sein komplettes Pulver verschossen - im Gegenteil. Wie van Halen nun erklärte, würden trotz des hohen Outputs regelmäßig Ideen hinten runterfallen, die er nicht vollständig ausarbeitet. Kein Ende in Sicht „Das klingt jetzt vielleicht etwas arrogant, aber ich denke, man muss Songs einfach für sich sprechen lassen. Und ich habe versucht, es nicht zu simpel zu halten, sondern bloß alles Überflüssige wegzulassen. Deshalb…
Weiterlesen
Zur Startseite