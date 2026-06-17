Wolfgang van Halen strotzt vor kreativen Einfällen. Für die nächste Mammoth-Platte hat der Musiker bereits mehr als genug Material.

In den vergangenen fünf Jahren war Wolfgang van Halen durchaus fleißig. Mit MAMMOTH (2021), MAMMOTH II (2023) sowie THE END (2025) hat er stolze drei Studioalben mit seinem Soloprojekt Mammoth veröffentlicht. Und doch hat der Musiker keinesfalls sein komplettes Pulver verschossen - im Gegenteil. Wie van Halen nun erklärte, würden trotz des hohen Outputs regelmäßig Ideen hinten runterfallen, die er nicht vollständig ausarbeitet. Kein Ende in Sicht „Das klingt jetzt vielleicht etwas arrogant, aber ich denke, man muss Songs einfach für sich sprechen lassen. Und ich habe versucht, es nicht zu simpel zu halten, sondern bloß alles Überflüssige wegzulassen. Deshalb…