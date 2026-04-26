Exodus machen es sich mit ihren Musikvideos nicht einfach. Gary Holt erzählt, warum besonders ‘3111’ für die Band problematisch war.

Kaum war das Video zu der ersten Exodus-Single ‘3111’ vom Album GOLIATH auf YouTube veröffentlicht, wurde es auch schon wieder heruntergenommen. Der Grund: Gewalt. Exodus-Gitarrist Gary Holt erklärt im Interview mit Full Metal Jackie, wie es dazu kommen konnte und was die Lösung der Band war. Grausame Bilder In dem Video zu ‘3111’ geht es um die Drogenmorde in Juarez. Die unzensierte Version des Videos zeigt echte und blutige Aufnahmen von abgetrennten Köpfen und sonstigen Gliedmaßen, Mordopfer der Kartelle und die Auswirkungen einiger Drogen auf Abhängige. Das Thema und die Lyrics stammen von Holt und Sänger Rob Dukes, die gemeinsam…