Was bezwecken Faith No More mit diesem Countdown?

Faith No More hecken irgendetwas aus. Das steht fest. Die Frage ist nur, was. So haben die US-Alternative-Metaller einen Countdown auf ihre Website fnm.com gestellt, der am morgigen Dienstag, den 26. November um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit abläuft. Des Weiteren hat die Gruppe ein hübsches Bild auf Facebook gepostet (siehe unten), auf dem ein verschneiter Berggipfel zu sehen ist, worüber das Band-Logo – ein Stern mit acht Spitzen – platziert wurde. Darunter steht vielsagend: „psssst…“

Besonders ist die Aktivität deshalb, weil die sich Musiker um den exzentrischen Frontmann Mike Patton zuletzt eine ausgedehnte Auszeit verordnet hatten. Insofern schießen bereits die ersten Spekulation dahingehend ins Kraut, ob Faith No More morgen eventuell ihre Rückkehr von der Bandpause verkünden. Das wäre dann eine weitere Reunion, nachdem sich das Quintett 2009 schon einmal reformiert, eine umfangreiche Tournee gespielt und 2015 mit SOL INVICTUS schließlich sein bislang jüngstes Werk veröffentlicht hatte.

Neue Musik in Arbeit

Drücken wir uns also die Daumen und hoffen, die positiv verrückten Amerikaner greifen wieder an. Komplett aus dem Nichts kämen ein neues Album und/oder eine Tournee von Faith No More allerdings nicht. So verriet Keyboarder Roddy Bottum letztes Jahr im Interview mit „The Ring, The Cage, And The Stage“, dass er zusammen mit Drummer Mike Bordin und Bassist Billy Gould an neuer Musik geschraubt habe:

„Ich fahre regelmäßig nach San Francisco und mache Musik mit diesen Typen. Was wir tun, ist eine echt besondere, einzigartige Sache, die wir gemeinsam haben. […] Als wir angefangen haben Musik zu machen, waren wir super jung, so 18 oder 19 Jahre alt. Also gehen wir in den Proberaum und verfügen über eine Sprache, die laut und klar ist – zumindest für uns drei. Wohin es führt, ist fraglich. […] Aber ich denke, wir alle erkennen an, dass es nicht etwas ist, dem irgendeiner von uns den Rücken zukehren will, und dass es Spaß macht.

In der Hoffnung, die Dinge voranzutreiben und neue Musik zu machen, führen wir das fort, kommen zusammen und kreieren neue Klänge und führen einen Dialog über Aussichten und Lieder und was wir in der Zukunft machen.“