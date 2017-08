Def Leppard: HYSTERIA feiert seinen 30. Geburtstag

Joe Elliott, Rick Allen, Steve Clark, Rick Savage und Phil Collen wussten viereinhalb Jahre nach PYROMANIA sehr wohl, was sie ihren vielen Fans schuldig waren und haben dem gebührend Rechnung getragen:

HYSTERIA bietet zwölf ausgereifte Stücke mit einer Gesamtspielzeit von sage und schreibe 63

Minuten. Value for money, wie die Engländer zu sagen pflegen.

Def Leppard – das steht eigentlich schon seit ihrer ersten LP ON THROUGH THE NIGHT für anspruchsvollen Hard Rock vom Feinsten; HYSTERIA ist wohl ihr bis dato differenziertestes Album, was besonders auf die zahlreich eingestreuten Computereffekte zurückzuführen ist, die, laut Phil Collen, live weggelassen werden sollen.

Hört hier HYSTERIA von Def Leppard:

Mehr über Def Leppard und HYSTERIA findet ihr in DAS ARCHIV <<REWIND.

