Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy hält große Stücke auf seinen Nachfolger und Vorgänger Mike Mangini und hat dessen Schaffen stets verfolgt.

Dream Theater-Fans freuten sich 2023 über die Rückkehr von Ur-Schlagzeuger Mike Portnoy, der nach seinem zwischenzeitlichen Ausstieg 2010 durch Mike Mangini ersetzt wurde. Im Interview mit ‘Ibagenscast’ lobt Portnoy nun dessen Leistung und beteuert, dass dieser ihm in einigen Aspekten merklich überlegen ist. Übergangslösung „In den 13 Jahren habe ich immer mal wieder reingehört. Wenn Dream Theater ein neues Album veröffentlichten, habe ich es mir immer mindestens einmal angehört, um zu sehen, was sie so treiben. Natürlich war ich unglaublich gespannt auf das erste Album ohne mich, denn bis dahin hatte es Dream Theater nie ohne mich gegeben“, so Portnoy.…