Redaktions-Charts 2025: Katrin Riedl

Das-Metaljahr-2025
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
METAL HAMMER-Mitarbeitende, die in den letzten 12 Monaten (vor oder hinter den Kulissen) regelmäßig für uns im Einsatz waren, auf ihr persönliches Jahr zurück.
Riedl_No More Tears
No More Tears

Die besten Alben 2025:

  1. Heaven Shall Burn HEIMAT
  2. 1914 VIRIBUS UNITIS
  3. Benediction RAVAGE OF EMPIRES
  4. Der Weg einer Freiheit INNERN
  5. The Halo Effect MARCH OF THE UNHEARD
  6. The Haunted SONGS OF LAST RESORT
  7. Helloween GIANTS & MONSTERS
  8. Sinsaenum IN DEVASTATION
  9. Amorphis BORDERLAND
  10. Coroner DISSONANCE THEORY

Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

***
***

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

2025 Bestenlisten Jahresrockblick Katrin Riedl Redaktions-Charts Top Ten Toplisten
METAL HAMMER Podcast Folge 115 mit Saltatio Mortis
Podcast-115-quer-2
Saltatio Mortis im Jubiläums-Interview! Dirkschneider und Andrey Smirnoff trennen sich. Gedenken an Ace Frehley und Sam Rivers. Neue Alben von Creeper, Aephanemer u.a.
Back In Black – das Metal-Update Erneut müssen wir verstorbenen Rock- und Metal-Helden gedenken. Kiss-Mitbegründer Ace Frehley erlag einer Gehirnblutung, Limp Bizkit-Bassist Sam Rivers verstarb mit nur 48 Jahren. Gitarrist Andrey Smirnoff packt seine Koffer und verlässt U.D.O. beziehungsweise Dirkschneider. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Mammoth THE END Soulfly CHAMA Aephanemer UTOPIE Creeper SANGUIVORE II: MISTRESS OF DEATH Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify. Don’t Talk To Strangers…
Weiterlesen
