Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Dwarves live in Hamburg 27.06.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
MS Hedi, Hamburg

Hamburg

Künstler: The Dwarves

Ort: MS Hedi, Hamburg

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Hamburg

teilen
mailen
teilen
Rock & Roll Hall Of Fame: Iron Maiden nominiert
Iron Maiden 2026
Jetzt heißt es Daumen drücken für Iron Maiden: Steve Harris und Co. sind für die Einführung in die Rock & Roll Hall Of Fame nominiert.
Die Nominierungen für die diesjährige Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame sind raus — und wieder muss man sich als Metal- und Rock-Liebhaber vorkommen wie ein alter weißer Mann, der das Gefühl hat, die Welt nicht mehr zu verstehen. Einen Silberstreifen am Horizont gibt es immerhin: Iron Maiden zählen zu den Nominierten — am besten, wir Metalheads stimmen gleich alle für Bruce Dickinson und Co. beim Fan-Voting ab. Ansonsten wird es allerdings einigermaßen dünn, was gute (und insbesondere harte) Gitarrenarbeit angeht. Wenig Rock Neben den Eisernen Jungfrauen gehen auf jeden Fall noch die Achtziger Jahre-Ikone Billy Idol,…
Weiterlesen
Zur Startseite