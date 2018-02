Judas Priest: Parkinson-Diagnose bei Glenn Tipton

Das ist ein harter Schlag: Beim 70-jährigen Judas Priest-Gitarristen Glenn Tipton wurde eine frühe Form von Parkinson entdeckt. Er kann zwar momentan noch weniger anspruchsvolle Songs spielen, hat aber mitgeteilt, dass er nicht mehr mit der Band touren kann.

Weiterlesen Judas Priest Releaseparty am 09.03.2018 im Berliner Halford Nach ihrer Nominierung für die Rock And Roll Hall Of Fame im vergangenen Jahr kehren Judas Priest nun am 9. März mit ihrem 18. Studioalbum FIREPOWER zurück, das von Andy Sneap (Accept, Saxon, Opeth, Amon Amarth, Megadeth, Kreator…) und Legende Tom Allom (Judas Priest, Black Sabbath, Def Leppard, Genesis…) produziert wurde. „Tom Allom hat dieses […] „Es ist wirklich wichtig, dass die Judas Priest-Tournee gefahren wird“, so Tipton, der jetzt durch Andy Sneap ersetzt werden wird. „Ich verlasse die Band nicht. lediglich meine Rolle hat sich verändert.

Es ist nicht auszuschließen, dass man mich auf der Bühne sieht, wenn ich mich dazu befähigt fühle, etwas PRIEST rauszuhauen! Ich freue mich darauf, euch wundervolle Metal-Maniacs möglichst bald wiederzusehen.“

Weiterlesen Nur hier Judas Priest: Weltexklusive 7″-Vinyl in METAL HAMMER Märzausgabe Volle ‘Firepower’: Bestellt euch jetzt schon die METAL HAMMER-Märzausgabe vor und erhaltet dazu eine weltexklusive Judas Priest-7"! Rob Halford, Richie Faulkner, Ian Hill und Scott Travis veröffentlichten ihr Statement dazu ebenfalls: „Wir hatten das Privileg, die Zielstrebigkeit und unerschütterliche Hingabe von Glenn über die Jahre miterleben zu dürfen.

Seine Leidenschaft und Glaubwürdigkeit im Songwriting, bei den Aufnahmen und auf der Bühne mit Judas Priest lassen nur ein Fazit zu: Glenn ist ein echter Metal-Hero! Es überrascht uns nicht, dass Glenn darauf besteht, dass wir die FIREPOWER-Tour durchziehen und danken Andy dafür, dass er einspringt.

Außerdem freuen wir uns riesig darauf, dass er wieder zu uns zurückkommt und uns begleitet – wir lieben dich, Glenn!“ Parkinson ist eine unheilbare, neurodegenerative Erkrankung, in deren Verlauf die dopaminproduzierenden Nervenzellen absterben, was zu Bewegungsstörungen führt.

Weiterlesen Judas Priest: Ehemaliger Schlagzeuger Dave Holland gestorben Auf den legendären Achtziger-Scheiben war er der Drummer bei Judas Priest: Dave Holland ist in einer spanischen Klinik verstorben. Statistisch gesehen hat einer von 100 Menschen über 60 Jahren Parkinson. Die genaue Ursache für diese Krankheit ist unbekannt, diverse Untersuchungen deuten auf eine Kombination aus genetischen und ökologischen Faktoren hin.

Wir wünschen Glenn viel Kraft und dass er seinen Spirit möglichst lange beibehält!