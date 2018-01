Nur hier

Judas Priest: Weltexklusive 7″-Vinyl in METAL HAMMER Märzausgabe

Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.

The Priest is back! Das heiß erwartete neue Album FIREPOWER steht in den Startlöchern. Doch damit nicht genug!

Mit ‘Firepower’, dem Titel-Song des im März erscheinenden Judas Priest-Albums, und der Wacken-Live-Version von ‘Breaking The Law’ haben wir ein einzigartiges Sammlerstück für euch, welches nicht im regulären Handel erhältlich ist.

Damit aber nicht genug: ‘Firepower’ wird weltexklusiv über METAL HAMMER physisch vorab zum Album veröffentlicht. ‘Breaking The Law’ wurde als Live-Track auf einer 7″ bis dato in dieser Form noch nicht veröffentlicht.

>>Jetzt vorbestellen<< und das Heft bequem zum 14. Februar nach Hause geliefert bekommen!