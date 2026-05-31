Jack Osbourne hat sich hinter die Pläne der Familie gestellt, einen Ozzy Osbourne-Avatar mithilfe von KI zu erschaffen.

Kiss arbeiten bekanntlich schon länger daran, eine Avatar-Show auf die Beine zu stellen. Eine weitere Ikone des Heavy Metal beziehungsweise die Familie dieser Legende zieht nun nach: So soll Osbourne als Avatar wieder zum Leben erweckt werden, wie License Global berichtet. Jack und Sharon Osbourne bestätigten dies vergangene Woche auf der Licensing Expo 2026 (der weltweit größten Fachmesse für Markenlizenzierung) in Las Vegas. Next Level Die Osbourne-Familie arbeitet dabei mit dem Unternehmen Hyperreal zusammen, laut Jack "die digitale DNS von Ozzy Osbourne, also Stimme, Bild und Bewegung" erzeugen soll. "Die Dinge, die man damit anstellen kann, sind einfach unendlich", ergänzt Witwe…