Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Offspring live in Interlaken 11.06.2026

teilen
mailen
teilen

Künstler: The Offspring

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
NOFX: Fat Mike von langjährigem Gitarristen verklagt
Fat Mike (l.) und Eric Melvin mit NOFX am 14. Mai 2019 beim Punk in Drublic Festival in Madrid
Gitarrist Eric Melvin wirft NOFX-Frontmann und -Bassist Fat Mike in einer Klage "finanzielle Vergehen" vor.
Auch im von Werten wie Nonkonformität, Individualismus und Rebellion geprägten Punk Rock geht es manchmal um Geld. Das dürfen derzeit NNOX erleben. Die Skatepunk-Veteranen, die im Herbst 2024 ihre Abschiedstournee abgeschlossen hatten, müssen sich mit einer Klage ihres langjährigens Gitarristen Eric Melvin herumschlagen. Dies verkündete Originalschlagzeuger Erik Sandien vergangenes Wochenende bei einer öffentlichen Gesprächsrunde im Punk Rock Museum von Las Vegas. Finanzielle Vergehen Bevor das eigentliche Panel begann, setzte Sandien als "Sprecher der Band" zu seiner Mitteilung an: "Eric Melvin ist aus dem folgenden Grund heute nicht hier bei uns: Um 8 Uhr am Montagmorgen nach dem letzten NOFX-Konzert überhaupt [am…
Weiterlesen
Zur Startseite