Die Premiere des neuen Dokumentationsfilms ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ am Samstag in München war ein voller Erfolg.

Am vergangenen Samstag, den 9. Mai ging die Premiere von ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ über die Bühne. Die Crème de la Crème der deutschen Metal-Szene gab sich dabei im Deutschen Theater in München die Klinke in die Hand. METAL HAMMER war ebenfalls vor Ort und hat sich ins Getümmel gemischt. In den deutschen Kinos läuft der Film ab 13. Mai — in welchen Lichtspielhäusern genau, erfahrt ihr hier. Anschließend läuft ‘Wacken — Hearts Full Of Metal’ ab 4. Juni 2026 exklusiv bei MagentaTV. Nordische Passionsspiele Die Macher des Wacken Open Air wissen gewiss, wie man Events inszeniert. So…