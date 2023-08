Hurrikan Idalia: Ghost müssen Konzerte in Florida absagen

Der Hurrikan Idalia rollt auf die Küste Floridas zu. Am Dienstagnachmittag wurde die Naturkatastrophe mit der Stärke der Kategorie 2 bemessen. Es wird damit gerechnet, dass sich der Sturm auf eine Stärke der Kategorie 3 erhöht, bevor dieser auf den US-Bundesstaat trifft. Zum Vergleich: Hurrikan Katrina erreichte 2005 zeitweise eine Stärke der Kategorie 5 und richtete vor allem im Großraum New Orleans schwere Schäden an. Ghost ziehen die notwendigen Konsequenzen aus dieser Gefahr.

Ghost lassen Vorsicht walten

Empfehlung der Redaktion Ghost: Forge hat ersten Song „fast als Witz“ komponiert Okkult-Rock Tobias Forge hatte ganz am Anfang von Ghost noch keinen Masterplan für die Band. Zu Beginn stand offenbar ein spaßiges Experiment. Ghost sahen offenbar keine andere Möglichkeit, als die geplanten Konzerte abzusagen. Es sei zu unsicher, gaben sie in einem Statement in den Sozialen Medien bekannt. „Children of Florida!“, heißt es dort. „Schweren Herzens kommen wir zu dem Schluss, dass es in dieser Hölle keine Schock-Rock-Show gibt, die mit der Wut von Frau Idalia mithalten kann. Das ist eine andere Art zu sagen, dass unsere Shows in Jacksonville (30. August, Daily’s Place – Anm.d.A.) und Tampa (31. August, Midflorida Credit Union Amphitheatre – Anm.d.A.) wegen des Sturms leider abgesagt werden. Das tut uns furchtbar leid und wir wünschen euch, dass ihr in Sicherheit bleibt und aufeinander aufpasst. Wir hoffen, dass wir uns in nicht allzu langer Zeit wiedersehen werden.“

Der nationale Wetterdienst bezeichnete Idalia als „ein beispielloses Ereignis“, da es sich um den ersten Hurrikan seit mehr als 170 Jahren handelt, der die Apalachee Bay in der Nähe der Hauptstadt Tallahassee erreicht.

