Toggle menu

Metal Hammer

 Search

The Sex Pistols live in Nürnberg 04.07.2026

teilen
mailen
teilen

Adresse:
Stadionpark, Nürnberg

Nürnberg

Künstler: The Sex Pistols

Ort: Stadionpark, Nürnberg

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

Weitere Konzerte in Nürnberg

teilen
mailen
teilen
Paul Di’Anno: Dokumentarfilm soll 2026 erscheinen
Paul Di'Anno beim Auftritt auf dem Hard Rock Hell Festival 2013 in Pwllheli, Wales
Vor einem Jahr verstarb der einstige Iron Maiden-Sänger Paul Di’Anno. Im kommenden Jahr soll endlich die Dokumentation über ihn erscheinen.
Am 21. Oktober jährte sich der Todestag von Paul Di’Anno zum ersten Mal. Der frühere Iron Maiden-Frontmann verstarb mit 66 Jahren in seinem Zuhause in Salisbury an einem Herzstillstand. 2023 gab Di’Anno selbst noch bekannt, gemeinsam mit Wes Orshoski (‘Lemmy’, 2010) an einem autobiografischen Dokumentarfilm zu arbeiten. Dieser soll kommendes Jahr veröffentlicht werden. Der richtige Zeitpunkt Kurz nach Paul Di’Annos Tod teilte Orshoski über die Sozialen Medien mit: „Meine Hoffnung ist, dass der Film seine Premiere bei Film-Festivals Anfang 2025 feiert.“ Leider kam es bislang nicht dazu. Anlässlich des ersten Todestags meldet sich der Filmemacher erneut zu Wort. Begleitet von…
Weiterlesen
Zur Startseite