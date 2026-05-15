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The Snouters live in Saarbrücken 01.10.2026

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Künstler: The Snouters

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Kiss: Ex-Gitarrist Bruce Kulick hatte Herzklappen-OP
Ex-Kiss-Musiker Bruce Kulick mit Grand Funk Railroad im San Diego County Fair am 5. Juli 2014 in Del Mar, Kalifornien
Bruce Kulick hat eine Operation am Herzen wohlbehalten überstanden. In den Sozialen Medien gibt der Ex-Kiss-Rocker ein Status-Update.
Der frühere Kiss-Gitarrist Bruce Kulick musste jüngst unters Messer. So hat der 72-Jährige kürzlich eine Herzklappenoperation über sich ergehen lassen. Der Eingriff ist gut verlaufen, sodass sich der US-Amerikaner aktuell davon erholt. Dies berichtet der Rocker, der auch bei Grand Funk Railroad mitgemischt hat, in den Sozialen Medien. Geglückt So schreibt das ehemalige Kiss-Mitglied: "Die Herzklappenoperation war ein Erfolg! Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung und gehe es Schritt für Schritt an. Auch bin ich dankbar für [meine Frau] Lisa und all eure Liebe und Unterstützung." Des Weiteren bedankt er sich bei seinem "Herzchirurgen und seinem fantastischen Personal…
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