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The Stripp live in Mannheim 12.06.2026

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Künstler: The Stripp

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Die Metal-Alben der Woche vom 17.04. mit Victorius, Skindred u.a.
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Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 17.04. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Hardline und From Ashes To New.
Victorius Trotz jeglichem Kitsch, Keyboard und Schmelzkäse bewahren sich Victorius metallische Mächtigkeit und Energie. (Hier weiterlesen) Skindred Mit ihrem neunten Album YOU GOT THIS wollen Skindred jetzt ein neues Kapitel in ihrer Band-Geschichte aufschlagen – und das zum ersten Mal als Trio. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Maiausgabe. *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo…
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