Neben musikalischen Highlights gab es beim Download Festival wahrscheinlich auch Höhepunkte der anderen Art.

Das diesjährige Download Festival, welches vom 10. bis 14. Juni 2026 im Donington Park über die Bühne ging, hatte neben hochkarätigen Liveacts wie Limp Bizkit, Guns N’ Roses, Linkin Park, Bad Omens, Electric Callboy, Trivium und Halestorm noch eine andere Attraktion zu bieten — ein Riesenrad. Beziehungsweise war am 13. Juni nicht das Riesenrad selbst der Brüller, sondern ein Pärchen, das es sich nicht nehmen ließ, während der Fahrt zur Sache zu kommen. Exhibitionisten? Ihr habt richtig gelesen: Die beiden Turteltäubchen vollzogen tatsächlich den Liebesakt — und zwar während Guns N’ Roses die Hauptbühne rockten. In den Sozialen Medien kursieren…