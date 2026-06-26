Knocked Loose lassen sich weder von gesundheitlichen Problemen noch von Unfällen unterkriegen und ziehen alle Konzerte planmäßig durch.

Das Tour-Leben steht bei Knocked Loose derzeit unter keinem guten Stern. Noch bis Anfang Juli ist die Metalcore-Formation aus Kentucky in Europa unterwegs – unter anderem als Support für Metallica auf deren „M72 World Tour“. Jedoch sieht sich die Band aktuell mit einigen Hürden konfrontiert. Sänger mit Gesichtslähmung Mitte Mai machte Frontmann Brian Garris bekannt, dass er mit einer Bell-Lähmung (auch idiopathische Fazialisparese genannt) zu kämpfen hat. Zunächst habe er über mehrere Tage ein Taubheitsgefühl in der Zunge gespürt und erste Lähmungserscheinungen im Gesicht gehabt. In der bulgarischen Hauptstadt Sofia habe Garris schließlich die Notaufnahme aufgesucht, wo er die Diagnose…