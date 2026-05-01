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Tigercub live in Hamburg 04.11.2026

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Adresse:
Betty, Hamburg
Hamburger Berg 13
20359 Hamburg

Künstler: Tigercub

Ort: Betty, Hamburg

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Puddle Of Mudd: Wes Scantlin und Bruder schreiben ein Buch
Puddle Of Mudd-Frontmann Wes Scantlin bei einem Empfang von Justice For Women International and Children Uniting Nations im Umfeld der Oscar-Verleihung 2024 in Beverly Hills
Skandalnudel Wes Scantlin will die Menschheit an seinem Leben teilhaben lassen und arbeitet daher gemeinsam mit seinem Bruder an einem Buch.
Wes Scantlin ist Anfang der 2000er als Frontmann von Puddle Of Mudd bekannt geworden. Zuletzt hatte er jedoch mehr mit seinen Verfehlungen als seiner Musik Schlagzeilen gemacht. Unerlaubter Drogen- und Waffenbesitz, Alkohol am Steuer, häusliche Gewalt und Einbruch sind nur einige Delikte, derentwegen Scantlin schon vor Gericht landete. Milde Konsequenzen Der letzte bekannte Konflikt mit dem Gesetz liegt fast genau ein Jahr zurück. In der Nacht zum 11. März 2025 ging bei der Polizei von Los Angeles ein Notruf wegen häuslicher Gewalt ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Scantlin und dessen Freundin…
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