Iron Maiden spielen am 02.06. das einzige Deutschland-Stadionkonzert ihrer "Run For Your Lives"-Welttournee 2026.

METAL HAMMER präsentiert: Am Dienstag (02.06.2026) werden Iron Maiden im Rahmen ihrer "Run For Your Lives"-Welttournee in der Heinz von Heiden Arena in Hannover spielen. Special Guest: Megadeth. 16 Uhr Einlass 19:25 Uhr Megadeth 20:50 Iron Maiden 22:55 Ende Adresse: Robert-Enke-Straße 1, 30169 Hannover Tickets Es sind noch wenige Tickets erhältlich. Allgemeine Infos Vor Ort ist keine Barzahlung möglich. Bezahlt werden kann über alle aktuell gängig kontaktlosen Zahlungsmittel (EC-Karte, Apple Pay, Kreditkarte). Ausgenommen sind Merchandising-Artikel, diese können auch mit Bargeld bezahlt werden. Cannabis "Zum Schutz minderjähriger Besucher*innen machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch und verbieten, trotz Legalisierung, den Konsum und…