Sharon Osbourne scheint sich, was Politik angeht, offenbar dem rechten Spektrum zugehörig zu fühlen, und will auf eine einschlägige Demo.

Überall auf der Welt scheinen fremdenfeindliche Bewegungen derzeit im Aufwind zu sein. In Großbritannien fand zum Beispiel im September 2025 die erste "Unite The Kingdom"-Demonstration statt — etwa 100.000 Teilnehmer gingen in London gegen Migration auf die Straße. Organisiert werden die Proteste vom rechtsextremen Aktivist Tommy Robinson (welcher mit bürgerlichem Namen Stephen Yaxley-Lennon heißt). Zur zweiten Demo hat sich nun eine bekannte Persönlichkeit aus der Musik-Branche angesagt — und zwar keine Geringere als Sharon Osbourne. Ins Abseits manövriert? Die Witwe von Ozzy Osbourne reagierte auf einen Videoaufruf von Robinson (siehe unten), in dem er faselt: "Wir haben genug von Migration,…