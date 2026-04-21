Nine Inch Nails hauen bereits nächste Woche ein Kollaborationsalbum mit Boys Noize raus. Das Ganze dürfte ziemlich tanzbar ausfallen.

Trent Reznor ist einfach immer für eine Überraschung gut, wie der Industrial-Metaller aktuell wieder beweist. Denn er und seine Nine Inch Nails bringen schon kommende Woche ein neues Album auf die Märkte dieser Welt. Allerdings nicht allein, sondern in Kollaboration mit dem deutschen Electro-DJ Alexander Ridha alias Boys Noize, welcher die US-Formation zuletzt auch auf Tournee begleitet hat. Öfter mal was neues Als Erscheinungstermin steht der 17. April 2026 fest. Auf der jüngsten "Peel It Back"-Tournee von Nine Inch Nails kam Boys Noize regelmäßig zu Reznor und Atticus Ross auf die Bühne, woraufhin alle Beteiligten ein hybrides Techno-/Industrial-Set aufführten. "Nine…