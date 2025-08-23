Im Frühjahr 2026 stehen vier Termine in Deutschland im Tour-Plan von Smith/Kotzen: Köln, München, Berlin und Hamburg.

Nach dem großen Erfolg ihres zweiten Albums BLACK LIGHT / WHITE NOISE, das Platz 1 der offiziellen britischen Rock- & Metal-Charts erreichte, gehen Adrian Smith und Richie Kotzen Anfang 2026 auf UK & EU-Tour. Die beiden Musiker hatten sich erstmals 2021 unter dem Namen Smith/Kotzen für ihr Debütalbum zusammengeschlossen, das es in Großbritannien in die Top 20 schaffte und auch in Europa sowie Nord- und Südamerika ein großer Erfolg wurde. Die Live-Auftritte der beiden wurden auf beiden Seiten des Atlantiks gefeiert. Im Jahr 2024 kamen sie wieder zusammen, um ihr zweites Studioalbum aufzunehmen, das im April dieses Jahres veröffentlicht wurde…