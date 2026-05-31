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Unprocessed live in Hamburg 07.10.2026

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Adresse:
Kent Club, Hamburg

Hamburg

Künstler: Unprocessed

Ort: Kent Club, Hamburg

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Circle Jerks: Sänger Keith Morris streitet mit Trump-Anhängern
Circle Jerks
Bei einem Konzert der Punk-Institution Circle Jerks ist es zu einem lautstarken Streit zwischen Sänger und Trump-Anhängern gekommen.
Circle Jerks sind weder mit ihrer Musik noch bei ihren Konzerten dafür bekannt, ihre politische Meinung zurückzuhalten. So auch bei einem Konzert in Las Vegas, bei dem Sänger Keith Morris von "Fans" und Trump-Anhängern als "Verräter"beschimpft wurde, nachdem er sich über die aktuelle Lage in den USA aufgeregt hatte. Ein Fan zeichnete die Konfrontation auf. Politische Ansagen Zunächst sprach Morris zu seinen Fans und erklärte: "Wir leben in schrecklichen Zeiten. In vier Monaten werde ich 71 Jahre alt, und in meiner gesamten Zeit auf dem Planeten Erde und dem Kontinent Nordamerika habe ich noch nie eine verdammte Shitshow dieses Ausmaßes gesehen.…
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