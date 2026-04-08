Nach dem Ende von HIM hat deren früherer Schlagzeuger Gas Lipstick zusammen mit finnischen Kollegen die Doom-Formation The Solitude reaktiviert.

Das komplette Tattoo-Special mit Gas Lipstick findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo, warum hast du dich dafür entschieden? Gas Lipstick: Ich habe Tattoos stets bewundert, ihnen wohnt einfach etwas Besonderes inne. Ich liebe die Kunst, und wenn ein Künstler es wirklich draufhat, wird das Tattoo absolut grandios aussehen. Wenn ich mich recht entsinne, stellte mir Rane von The Smack während der Aufnahmen von DARK LIGHT in Los Angeles Kat Von D…