Bis heute gelten Metallica als eine der größten Metal-Bands. Das hat auch mit ihrer unbändigen Energie auf der Bühne zu tun, wie Don Dokken weiß.

Zu Recht gelten Metallica als eine der relevantesten Metal-Bands des Planeten. Umso verständlicher ist es, dass einst Don Dokken mit seiner Band Dokken nicht vor den Genre-Titanen auftreten wollte, um nicht an ihnen gemessen zu werden. Im dem dreiteiligen Interview mit ‘Can You Get Me In’ erklärte er kürzlich das Aufeinandertreffen der beiden im Rahmen des Monsters Of Rock 1988 und wie er mit der Rivalität umging. Kein leichter Gegener „Metallica haben uns total abgefertigt. Es ist schwer, mit Metallica zu spielen. Sie sind momentan die größte Band der Welt“, sagte Dokken. „Ich erinnere mich, dass sie beim Monsters direkt…