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Vanja Sky live in Nossen 14.05.2026

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Künstler: Vanja Sky

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METAL HAMMER Podcast Folge 129 mit Kristian Kohle/MetalCon
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Mit Verlosung! MetalCon-Interview mit Kristian Kohle. Iron Maiden-Update. Arch Enemy-Premiere. Ross The Boss-Abschied. Album der Woche von Nervosa u.a.
Live To Win – die Verlosung Gewinnt Tickets für die MetalCon am 24. und 25.04.2026 in Berlin. Bei der MetalCon handelt es sich um eine Fach-Convention für die Genres Heavy Metal und Hard Rock mit über 40 Workshops, Panels, Masterclasses und Livesessions. Back In Black – das Metal-Update Ross The Boss: Manowar-Mitbegründer ist verstorben Iron Maiden mit Blaze Bayley (plus News zur Doku) Wacken: Fester Boden gegen Schlamm Arch Enemy: Erstmals live mit Lauren Hart Caught In A Mosh – Metal Hammer aus dem Pit Subway To Sally, Full Metal Mayrhofen, Inferno und Dark Easter Metal Meeting (und Hypocrisy).  Steel…
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