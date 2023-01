LIES THEY TELL OUR CHILDREN

Dank der Pandemie konnten die US-Polit-Punker aus Pittsburgh zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt wieder alle vier an jedem einzelnen Ton ihrer neuen Platte schreiben und arbeiten. Dafür, dass Anti-Flag diesen glücklichen Umstand extra anführen, haben Justin Sane, Chris No. 2, Chris Head und Pat Thetic jedoch erstaunlich wenig daraus gemacht. Auf dem Papier sieht gewiss alles sehr gewinnbringend aus: erstes Konzeptalbum der Band-Geschichte um den derzeitigen Zustand der Welt, der Natur und der US-Gesellschaft im Besonderen plus eine durchaus beachtliche Gästeliste. Aber total und gegen jeden Widerstand haut hier irgendwie kein Track vom Hocker. Wüsste man beim gelungenen Aufgalopp ‘Modern Meta Medicine’ nicht von der Mitwirkung von Killswitch Engage-Frontmann Jesse Leach, es würde nicht auffallen.

Daraufhin drängt sich allerdings die Vermutung auf, dass das Quartett seinen Gastmusikern die Stücke auf den Leib komponiert hat – so geschehen beim „Hit“ der Scheibe ‘Laugh. Cry. Smile. Die.’ mit Shane Told von Silverstein, dem schon sehr anbiedernden ‘The Fight Of Our Lives’ mit Rise Against-Sänger Tim McIlrath und Bad Religion-Gitarrist Brian Baker sowie dem Schunkler ‘Victory Or Death (We Gave ’Em Hell)’ mit Die Toten Hosen-Reibeisen Campino. Das ist natürlich alles sehr stimmig, aber leider eben nicht wirklich zwingend.

