Auch wenn John Bonham bereits 1980 starb, ist sein enormer Einfluss nicht zu übersehen. Heute wäre er 78 Jahre alt geworden.

Es gibt Rock-Bands, die wichtig waren. Es gibt Rock-Bands, die groß waren. Diese Beschreibung würde Led Zeppelin nicht gerecht werden: Die Briten gossen das Fundament der modernen Rock-Musik neu und lieferten mit ihren Liedern Blaupausen für kommende Künstler. All ihre Alben sind Meilensteine, ihr Einfluss ist unermesslich. Doch all diese Monumente hätten ohne John Henry "Bonzo" Bonham niemals so gewaltig geklungen. Sein Schlagzeugspiel war kein Begleitwerk, sondern ein Erdbeben. Ein integraler Bestandteil des Zeppelin‑Mythos. Am 31. Mai 2026 hätte Bonham seinen 78. Geburtstag gefeiert. Doch er starb bereits 1980 mit nur 32 Jahren - und hinterließ in dieser kurzen Zeit…