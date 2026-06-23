Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Victory live in Osnabrück 04.04.2027

teilen
mailen
teilen

Künstler: Victory

Nach Tickets suchen

Karte und Anfahrt

teilen
mailen
teilen
John Bonham (Led Zeppelin): Heute wäre er 78 Jahre alt
Led Zeppelin im Jahr 1970: John Paul Jones, Jimmy Page, John Bonham und Robert Plant (v.l.)
Auch wenn John Bonham bereits 1980 starb, ist sein enormer Einfluss nicht zu übersehen. Heute wäre er 78 Jahre alt geworden.
Es gibt Rock-Bands, die wichtig waren. Es gibt Rock-Bands, die groß waren. Diese Beschreibung würde Led Zeppelin nicht gerecht werden: Die Briten gossen das Fundament der modernen Rock-Musik neu und lieferten mit ihren Liedern Blaupausen für kommende Künstler. All ihre Alben sind Meilensteine, ihr Einfluss ist unermesslich. Doch all diese Monumente hätten ohne John Henry "Bonzo" Bonham niemals so gewaltig geklungen. Sein Schlagzeugspiel war kein Begleitwerk, sondern ein Erdbeben. Ein integraler Bestandteil des Zeppelin‑Mythos. Am 31. Mai 2026 hätte Bonham seinen 78. Geburtstag gefeiert. Doch er starb bereits 1980 mit nur 32 Jahren - und hinterließ in dieser kurzen Zeit…
Weiterlesen
Zur Startseite