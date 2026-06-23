Laut Bandchef Fernando Ribeiro werden Moonspell mit dem kommenden Album FAR FROM GOD wieder deutlich zugänglicher als auf HERMITAGE (2021).

Das aktuelle Album von Moonspell, HERMITAGE (2021), liegt inzwischen bereits etwas zurück. Ein Nachfolger steht mit FAR FROM GOD bereits in den Startlöchern. Und dieser soll laut Frontmann Fernando Ribeiro nicht nur anders ausfallen, sondern auch deutlich eingängiger sein. Große Schritte „Dieses Album ist der Nachfolger von HERMITAGE, also haben wir fünf oder sechs Jahre darauf gewartet. Wir mussten warten, weil ich wollte, dass Moonspell mehr Inspiration und Sicherheit in unserem musikalischen Weg finden. Und ich denke, es ist ein sehr einfaches, leicht zugängliches Gothic Metal-Album mit vielen Rock-Einflüssen“, sagte Ribeiro im Interview mit ‘The Metal Interview’. „Es ist nicht…