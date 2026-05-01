1976 veröffentlichten Krokus ihr Debütwerk. Am 50. Jahrestag blicken wir zurück auf die spannende Entstehungsgeschichte.

Wenn heute über Krokus gesprochen wird, denkt man an donnernde Stadionhymnen, schweizerischen Hard Rock‑Stolz und eine Band, die sich trotz aller Brüche immer wieder (nur vielleicht mit neuen Gesichtern) zurück auf die Bahn brachte. Doch bevor die Solothurner zu internationalen Chart-Stürmern wurden, brachten sie 1976 ein Album auf den Markt, das die ganze Geschichte lostrat. Die Rede ist von KROKUS, intern schlicht First Album genannt. Von Kaktus zu Krokus - und plötzlich ohne Sänger Die Geschichte von Krokus beginnt 1975 in Solothurn. Chris von Rohr und Tommy Kiefer, zuvor gemeinsam in einer Band namens Kaktus, gründeten Krokus - offenbar hatten…