Bei den BRIT Awards bekam Ozzy Osbourne nicht nur den Preis für sein Lebenswerk posthum verliehen, Robbie Williams sang auch für ihn.

Bei den diesjährigen BRIT Awards, welche am vergangenen Samstag, den 28. Februar 2026 in Manchester über die Bühne gingen, war klar: Irgendetwas wird auch zum am 22. Juli 2025 verstorbenen Ozzy Osbourne passieren. Die Black Sabbath-Legende ist schließlich so etwas wie ein Nationalheiligtum im Vereinigten Königreich. Insofern dürfte es niemanden verwundern, dass der "Prinz der Dunkelheit" posthum den Lifetime Achievement Award verliehen bekommen hat. Ozzy schaut vom Himmel herab Hierzu hielt die aus Nashville zugeschaltete Country-Ikone Dolly Parton eine Rede: "Ozzy Osbourne hat sein gesamtes Leben der Musik gewidmet. Und sein Vermächtnis hat einen bleibenden Eindruck in den Fasern von Liebhabern…