Ghost: Tobias Forge will andere „Stimmung“ bei neuem Album

Metal-Gott Rob Halford sowie Gitarrist Richie Faulkner verraten weitere Details über das neue Judas Priest-Album.

In einem neuen Interview wurde Judas Priest-Sänger Rob Halford gefragt, welche Inspirationen in das kommende Album einfließen. Seine Antwort: "Wir liefern die dieselbe Energie, dieselbe Vitalität, dieselbe Entschlossenheit. Es ist wirklich, wieder einmal, eine weitere Bestätigung dessen, was man an Judas Priest liebt. Wenn du dir ein beliebiges Priest-Album anhörst, von ROCKA ROLLA in den Siebzigern bis zu den Zweitausendern mit FIREPOWER und allem, was dazwischen liegt. Ob es TURBO LOVER war oder PAINKILLER. Die Reise ist noch nicht zu Ende - das bedeutet ein weiteres Album und eine weitere Tournee. Und wir können es kaum erwarten, weiter Metal zu…