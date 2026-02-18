Hoodies und Zipper für die kalten Wintertage: Checkt unsere Angebote von Kreator, Motörhead, Electric Callboy u.v.a.

Überall ist Heulen und Zähneklappern angesagt. Und kalt ist es auch noch! Was käme also gelegener, als ein kuschelig warmer Hoodie? Ein kuschelig warmer Hoodie mit der Lieblings-Band drauf! Wer der aktuellen Kältewelle nicht nur temperaturtechnisch, sondern auch in puncto Laune etwas entgegensetzen will, wird bei diesen sieben Zippern und Hoodies garantiert fündig! Hoodie, Zipper, Kapuzenpulli - What’s the difference? Kapuze über die Matte, Kopfhörer rein, Welt vergessen - wer kennt das nicht? Und wenn so ein Hoodie dann auch noch mit der aktuellen Lieblings-Band bedruckt ist, gibt es gleich mehrfach Grund zur Freude. Kopf und Körper sind warm verpackt…