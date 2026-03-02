Iron Maiden-Organ Bruce Dickinson hat kürzlich verschiedene Musiker im Aufnahmestudio von Dave Grohl begrüßt.

Bruce Dickinson schraubt gegenwärtig eifrig und fleißig an seinem neuem Soloalbum. Wie andere Musiker in den Sozialen Netzwerken ausplaudern, steigen die Gesangsaufnahmen dafür im Studio von Ex-Nirvana-Schlagzeuger und Foo Fighters-Chef Dave Grohl. Des Weiteren scheinen die Sepultura-Mitglieder Andreas Kisser und Derrick Green in irgendeiner Form involviert zu sein. Erscheinen soll die Scheibe des Iron Maiden-Frontmanns nicht vor 2027. Bockstark Unter anderem berichtete Jeff Scott Soto (Trans-Siberian Orchestra, Yngwie Malmsteen) über eine zufällige Begegnung mit Bruce Dickinson im Studio 606 im kalifornischen Northridge sowie ziemlich begeistert über die neuen Songs. "Wie viel Glück habe ich eigentlich? Ich bin gekommen, um meinem…