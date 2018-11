Voll cool: Corey Taylor postet Teenie-Bild von sich

Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

Bei Corey Taylor herrscht bereits besinnlich-nostalgische Weihnachtsstimmung. Daher wuselte er sich kürzlich durch alte Familien-Fotoalben und kramte dabei ein Bild von sicher heraus, welches den Musiker als Teenager beim Fest in den Achtziger Jahren zeigt.

Bei dem jetzigen Bild ist der Musiker ein Stückchen älter und wirkt glatt nur noch halb so interessiert an der alljährlich frohlockend-leuchtenden Festtirade. Der entsprechend desinteressierte – aber selbstverständlich überaus kamerataugliche – Blick passt dabei perfekt in die Midwest-Oldschool-Heimdekoration.

Zuletzt hatte Corey Taylor vorwieglich mit Stone Sour zu tun, mit denen er 2017 das gefeierte sechste Werk der US-Heavy Rocker herausbrachte. Kürzlich scheint gerade aber wieder Slipknot auf der Tagesordnung zu stehen, denn mit ‘All Out Life’ hat das neunköpfige Band-Monster just einen nagelneuen Hammer-Track raus gehauen, damit die Herzen ihrer Fans, der „Maggots“, höher schlagen lassen und die Hoffnung auf ein frisches Album genährt.

Außerdem stehen 2019 schon eine Handvoll Live-Termine fest: In Deutschland spielen Slipknot bei Rock am Ring und Rock im Park sowie Solo-Headliner-Shows in Leipzig und Hannover.