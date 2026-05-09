Sänger Todd Michael Hall verabschiedet sich von Riot V, um sich mehr seiner Familie widmen zu können. Für Ersatz ist bereits gesorgt.

Was 1976 als Riot begann, wurde ab 2013 als Riot V weitergeführt. Mit Todd Michael Hall als Sänger nahm die Band drei Studioalben auf. Kurz vor dem Start der „Hail To The Warriors Tour 2026“ endet die Partnerschaft. Nur gut, dass Riot V bereits für einen Ersatz gesorgt haben. Immerhin ist der erste Live-Termin schon am 8. Mai, und zwar beim Rock in Rautheim in Braunschweig. Anschließend stehen noch weitere Auftritte in Deutschland und der Schweiz an. „Hail To The Warriors Tour 2026“ 08.05. Braunschweig, Rock in Rautheim 09.05. Gladbeck, Metal Bash Festival 10.05. Hamburg, Bambi Galore 12.05. Mannheim, 7er…