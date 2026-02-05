Amy Lee bestätigte im Interview beim „KROQ Almost Accoustic Christmas“ ein neues Evanescence-Studioalbum, das 2026 erscheinen soll.

Wie es aktuell um ein neues Studioalbum steht, verriet Evanescence-Sängerin Amy Lee in einem aktuellen Interview vom 13. Dezember. In dem Gespräch mit Kevin Ryder backstage beim alljährlichen Weihnachtsfestival „KROQ Almost Accoustic Christmas“ des Los Angeles-Radiosenders KROQ-FM sprach Amy Lee unter anderem über die Arbeit an der neuen Platte. Auf die Vermutung Ryders hin, das neue Album könnte im Frühling 2026 erscheinen, sagte sie: „Ja, lass uns erst mal nächstes Jahr festhalten. Ich muss noch ein paar Song-Texte schreiben, aber es läuft ganz gut und ich bin sehr gespannt, wie es wird.“ Im September gab Lee an, sie und ihre…