Eine Frau, die sich Shelby Lynn in den Sozialen Medien nennt, hat schwere Anschuldigungen gegen Rammstein und Till Lindemann vorgebracht. So behauptet sie, der Sänger habe Sex mit ihr haben wollen und ihr etwas in ihr Getränk gemischt. Denn an mehrere Stunden dieser Nacht erinnere sie sich nicht und sie habe sich irgendwann heftig übergeben müssen. Rammstein bestreiten die Anschuldigungen.

Die ausführliche Version dieser unschönen Geschichte geht so: Ein Mann namens Joe Letz soll Shelby Lynn auf eine Party vor und nach der Show in Vilnius eingeladen haben. Till Lindemann wolle sie treffen, hieß es. Shelby habe gefragt, ob es hier um Sex gehe. Joe verneinte dies. Als Lynn dann den Rammstein-Frontmann traf, soll sich dieser geärgert haben, weil sie nicht mit schlafen wollte. Über diesen Vorfall berichtet Shelby ausführlich über ihren Twitter-Account und ihr Instagram-Konto.

Auf Letzterem zeigt Lynn auch einen krassen blauen Fleck an ihrer Hüfte, dessen Entstehung sie sich nicht erklären kann. Allerdings stellt Shelby in einem Post auch klar, dass Till Lindemann sie nicht vergewaltigt habe. Zudem sei die Frau zur Polizei gegangen. Beim dortigen Drogentest sei jedoch nichts festgestellt worden. Lynn mutmaßt, die Drogen seien möglicherweise schon wieder aus ihrem Körper heraus gewesen. Andere Frauen kommentierten ihre Posts und berichteten darin von ähnlichen Erfahrungen mit Lindemann und der Musikgruppe.

Des Weiteren gibt es hierzu einen Reddit-Artikel (siehe unten), wonach es neben Joe Letz noch eine gewisse Alena geben soll, die regelmäßig junge Frauen für Rammstein und Till Lindemann organisiere. Die Band hat natürlich zu den Behauptungen Stellung genommen. „Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat“, lässt die Formation verlauten. Darüber hinaus haben die NDH-Metaller Shelby Lynn offenbar eine Unterlassungsaufforderung zukommen lassen. Dies behauptet zumindest Shelby.

Sophia Thomalla, Tills ex-Freundin, soll sich laut RTL auf die Seite von Rammstein geschlagen haben und springt Lindemann bei. „Das ist frei erfunden von einer Person, die sich auf dem Rücken eines Rockstars für fünf Minuten Fame verschaffen möchte. Einem selbsternannten Opfer gebe ich weder Bühne, noch unterstütze ich das für eine Sekunde. […] Till ist ein Mann, der Frauen beschützt.“ Auf jeden Fall gilt zunächst erst einmal die Unschuldsvermutung.

BANKRUPT ME I DONT CARE, I know the truth. You will NEVER SHUT ME UP EVER #rammstein pic.twitter.com/fBg5TrKLNP

— Shelby Lynn (@Shelbys69666) May 28, 2023