Rammstein: Till Lindemann stürzt von der Bühne

Rammstein in Klagenfurt am 26. Mai 2022

Am Montag fiel der Startschuss für die aktuellen Stadiontournee von Rammstein. Till Lindemann und Co. haben in der litauischen Hauptstadt Vilnius Station gemacht. Doch zum Ende der Show passierte dem Frontmann ein Missgeschick. Wie in einem Video in den Sozialen Medien zu sehen ist (siehe unten, die Fehlermeldung einfach wegklicken), stürzte der Musiker unerwarteterweise.

Kurzer Schock

So drehte sich der Rammstein-Sänger nach der Verabschiedung von den Zuschauern um und machte sich daran, eine Treppe auf der Bühne hinunterzusteigen. Genau dann geschah es: Till Lindemann machte einen Schritt — und plötzlich sah man nur noch, wie der gebürtige Leipziger ganz schnell verschwindet. Das heißt: Lindemann muss jene Stufen irgendwie hinunter gepurzelt sein. Warum genau der NDH-Metaller den Halt verlor, ist dabei nicht ersichtlich. Auch ist nicht klar, ob sich Till bei dem Sturz in irgendeiner Form verletzt hat.

Jedenfalls folgte auf diesen Schreckensmoment schnell Erleichterung. Denn kurz darauf bestiegen Rammstein zum finalen Abgang einen Aufzug, der sie ganz nach oben an die Bühnenspitze fährt. Dabei war Till Lindemann dann wieder mit von der Partie und winkte auch dem Publikum. Der erste Eindruck: Große Schmerzen scheint er dabei nicht gehabt zu haben. Da die Band zu diesem Vorfall auch kein offizielles Statement herausgegeben hat, scheint der vermeintliche Treppensturz von Lindemann wohl auch keine Auswirkungen auf die weiteren Konzerte zu haben. Demnächst treten Rammstein vier Mal in München, drei Mal in Berlin sowie je zwei Mal in Bern und Wien auf.

